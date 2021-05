Auch 2021 kein Münchner Oktoberfest

Das Münchner Oktoberfest fällt auch in diesem Jahr der Coronavirus-Pandemie zum Opfer. Das Oktoberfest zieht jedes Jahr rund 6 Millionen Besucher aus dem In- und Ausland an. Das Fest bringt den Brauereien, Festwirten, Schaustellern, aber auch Hotels und Taxifahrern nach Schätzungen der Stadt München 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro.