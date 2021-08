Auf frischer Tat ertappt: Polizisten verhaften 2 Einbrecher

In Pescara wollten 2 Personen in der Ferragosto-Nacht in ein Haus einbrechen. Ein Nachbar hat das Geschehen mitverfolgt und sofort die Polizei alarmiert. Die Polizisten konnten die Einbrecher aufhalten und festnehmen.