Auf Südtirols Straßen: „Die Kunst sagt Danke“

Die Coronavirus-Pandemie dauert nun schon über ein Jahr an. Die allermeisten Menschen halten die Regeln ein und sind sehr diszipliniert. Eine Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern will sich dafür bedanken und tut dies ab Freitag mit ihrer Aktion #thanksforcaring (Kunst sagt Danke) auf Südtirols Straßen. Zwei Duos von Künstlerinnen werden in verschiedenen Kurzaktionen zum Thema „Nähe und Distanz" an stark frequentierten Orten auftreten.