Aufregung um Wahlkampf mit echtem Bären in Kalifornien

Der Kandidat John Cox von der Republikanischen Partei zieht mit einem echten Bären in den Wahlkampf um den Gouverneursposten in Kalifornien. „Meet the Beast“ (Triff das Biest) lautet sein Slogan. Tierschützer sehen in dieser Aktion einen Missbrauch des Bären. Der Bär ist das Staatstier in Kalifornien und ist auch in der Flagge des Bundesstaates zu sehen.