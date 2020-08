Aufsehenerregender Unfall in Algund

Zu einem aufsehenden Unfall ist es am Dienstagvormittag in Algund gekommen: Ein Touristenpärchen war auf der Mair-im-Korn-Straße nahe dem gleichnamigen Ansitz unterwegs, als das Auto gegen die niedere Steinmauer prallte und seitlich umkippte. Der Lenker, auf dessen Seite das Auto zum Liegen kam, verletzte sich dabei am Arm. Seine Partnerin blieb unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr von Algund sicherte die Unfallstelle und barg das Auto, die Rettungskräfte des Roten Kreuzes verarzteten den Fahrer. Die Carabinieri haben die Unfallerhebungen aufgenommen.