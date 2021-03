Auftakt für das Südtiroler Entenrennen 2021

Bereits die erste Ausgabe des Entenrennens vor drei Jahren in Meran hat alle Erwartungen der Veranstalter übertroffen und das Benefizevent in kurzer Zeit landesweit bekannt gemacht. In einem neuen Format, das an die derzeitige Situation angepasst ist, sollen die gelben Quietsche-Enten auch heuer ins Rennen gehen und per Videostream am 14. Mai landesweit für eine willkommene Abwechslung und gute Unterhaltung sorgen. Das Startrecht für die neuen Sponsoren-Enten können heimische Betriebe auf www.entenrennen.it für 50 Euro erwerben. Ab Montag gibt es Lose für die gelben Glücksenten zum Preis von 5 Euro in den ausgewiesenen Verkaufsstellen.