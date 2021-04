Aurora Ramazzotti demontiert Beppe Grillo

„Ein erwachsener Mann glaubt zu wissen, was für eine junge Frau eine Vergewaltigung ist.“ Mit diesen Worten beginnt Aurora Ramazzotti ihre Demontage von Beppe Grillo. Die Tochter von TV-Moderatorin Michelle Hunziker reagierte mit der Videobotschaft auf den Gründer der Bewegung „5 Stelle“, der Anfang der Woche die Justiz in Italien beschimpft hatte. Hintergrund: Sein Sohn soll im Sommer 2019 an einer Gruppenvergewaltigung beteiligt gewesen sein.