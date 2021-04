Dr. Bernd Andergassen: „Habe kein Bedürfnis, in dieser Pandemie zu sterben“

Der Südtiroler Arzt Dr. Bernd Andergassen ist im Dezember 2020 nach Bozen gekommen, um in der Covid-19-Intensivstation an vorderster Front gegen die Corona-Pandemie zu kämpfen. Seine Aussage „Wir müssen diese Sch*** wieder loswerden“ ging viral. Am 30. April kehrt Andergassen wieder zurück nach München. Filmemacher Andrea Pizzini hat den Arzt zum ausführlichen Abschiedsinterview getroffen, in dem es nicht nur über Medizin geht.