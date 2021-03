Aus der Covid-19-Intensivstation in Bozen: „Jetzt bist du in Rente und stirbst“

Bruno ist vor wenigen Monaten in Rente gegangen – mit 59 Jahren. Nun ist er Patient auf der Covid-19-Intensivstation des Bozner Krankenhauses. „Ich dachte mir, jetzt bist du in Rente und stirbst – das ist nicht das Maximum“, erzählt Bruno in der Reportage von Filmemacher Andrea Pizzini.