Aus der Luft: Sagenumwobene Bergkirche St. Kathrein am Haflinger Hochplateau

Wie viele andere Bergkirchen im Land wurde auch die St.-Kathrein-Kirche in Hafling an einem Platz errichtet, der ursprünglich ein heidnischer Kultplatz war. An der Stelle, wo heute das Kirchlein steht, soll eine prähistorische Kultstätte gestanden haben. Vermutlich gab es dort bereits im 12. Jahrhundert eine kleine Kirche, die im Jahr 1202 einem Brand zum Opfer fiel und 1452 umgebaut und erneut geweiht wurde. Eine wertvolle Zierde der St.-Kathrein-Kirche ist der spätgotische Flügelaltar. Herrlich und einzigartig beim Gotteshaus ist der Blick auf den Meraner Talkessel.