So schön zieht der Milan seine Kreise

3 Milane besitzt Mathias Pircher in Schenna, darunter auch Vogel Max, der vor Kurzem spontan und unangekündigt eine Reise an den Gardasee unternommen hat. Dass die Milane normalerweise gut erzogen sind, beweist dieses wunderbare Video: Der Milan von Mathias Pircher hört aufs Wort - oder besser gesagt auf den Pfiff und fliegt sofort auf seinen Arm. Erst kürzlich war sein Artengenosse Max in Schenna ausgebüxt und 2 Tage lang verschwunden. Schließlich wurde er endlich gefunden: In Lazise am Gardasee. Der Vogel konnte anhand der Ringnummer identifiziert werden und zurück nach Schenna gebracht werden.