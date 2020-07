Außenminister Schallenberg zu STOL: „Keiner von uns wollte die Grenzkontrollen am Brenner“

Der Österreichische Außenminister Alexander Schallenberg stattete im Zuge seiner „Nachbarschafts-Tour“ Südtirol einen Besuch ab. Am Montag wurde der parteilose Minister von Landeshauptmann Arno Kompatscher im Palais Widmann in Bozen empfangen. Gesprächsthema war nicht nur die Corona-Pandemie, sondern gesprochen u.a. wurde auch über gemeinsame Projekte, wie den Brennerbasistunnel, den Lkw-Transit und die Südtirol Autonomie. Anschließend sprach der Minister im Exklusiv-Interview mit STOL über die Grenzkontrollen am Brenner während der Coronakrise.