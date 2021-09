Australien: Hier bebt ein Skigebiet

Im Bundesstaat Victoria in Australien hat am Mittwoch die Erde gebebt. Das Beben der Stärke 6,0 erschütterte auch das Skigebiet Mount Buller. Auf den Überwachungskameras der Skipisten ist der Erdstoß deutlich zu sehen. Das Epizentrum des Bebens kurz nach 9 Uhr Ortszeit lag rund 200 Kilometer nordöstlich von Melbourne in einer Tiefe von 10 Kilometern. Erdbeben sind in Australien eher selten, da sich der Kontinent ziemlich in der Mitte der Indo-Australischen Platte befindet, und nicht an einer Linie zwischen 2 tektonischen Platten.