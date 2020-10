Australien: Überraschender Besuch in U-Bahn-Station

Ungewöhnlicher Besuch Ende September in der U-Bahn von Canberra (Australien). Am späten Nachmittag ist ein Känguru den Bahnsteig entlang gehüpft. Interessant: Einige Fahrgäste haben das Tier gar nicht bemerkt – sie waren mit dem Handy beschäftigt. Die U-Bahn-Gesellschaft in Canberra hat dem Känguru inzwischen den Namen „Skippy“ gegeben – und für eine Sensibilisierungskampagne genutzt.