Auto fängt Feuer: Spektakulärer Einsatz in Schlanders

Am Montag kam es kurz nach 15 Uhr zu einem spektakulären Einsatz in Schlanders. Ein Pkw hatte am Vorplatz der Sparkasse Feuer gefangen, daraufhin wurden die Schlanderser Wehrleute alarmiert. Sie mussten mit schwerem Atemschutz vorgehen, um den Brand zu löschen. Personen kamen bei dem Vorfall keine zu Schaden, am Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden. Aufnahmen: FFW Schlanders