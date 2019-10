MeBo: Auto kracht in Tankstelle

Ein Mann war am Donnerstagabend mit seinem Pkw auf der Nordspur der Schnellstraße MeBo unterwegs, als er kurz nach dem Sigmundskroner Tunnel aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Dabei krachte das Auto in die dortige Q8-Tankstelle.Der Wagen streifte einen bei der Tankstelle abgestellten Lastwagen und prallte gegen eine Zapfsäule. Sowohl an der Tankstelle, als auch am Pkw entstand Sachschaden.Der Fahrer hingegen kam mit leichten Verletzungen davon. Er wurde ins Bozner Krankenhaus gebracht. Die Carabinieri haben die Erhebungen zum Unfall aufgenommen. Aufnahmen: Privat