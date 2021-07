Auto überschlägt sich: Aufsehenerregender Unfall in Lana

Ein aufsehenerregender Unfall hat sich am Sonntag kurz nach 14 Uhr in Mitterlana ereignet. Aus nicht bekannten Gründen ist dabei ein Auto von der Straße abgekommen und seitlich im Gelände neben der Straße liegen geblieben. Der Lenker wurde bei dem Unfall im Auto eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Lana in Zusammenarbeit mit dem Notarzt Meran und dem Weißen Kreuz Lana geborgen werden. Er zog sich ersten Informationen zufolge mittelschwere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus von Meran gebracht. Die Behörden ermitteln die Unfallursache. 2 weitere Personen wurden leicht verletzt.