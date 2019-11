Eingestürzte Autobahnbrücke: Spektakuläre Luft-Aufnahmen

Das Viadukt auf der Autobahn A6 in der Nähe von Savona (Ligurien) in Richtung Turin war, wie berichtet, am Sonntag nach heftigen Regenfällen auf einer Länge von 30 Metern eingestürzt. Diese spektakulären Aufnahmen zeigen das Ausmaß der Schäden aus der Vogelperspektive. Aufnahmen: Privat