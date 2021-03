„Ave Maria“ zur Impfung: Musiker packt Cello aus

Die Turnhalle im Berkshire Community College in Massachusetts (USA) ist zum Impfzentrum umfunktioniert worden. Während der 65-jährige Yo-Yo Ma dort auf seine 2. Impfdosis wartet, packt er sein Violoncello aus und spielt das „Ave Maria“. Yo-Yo Ma spielte in den renommiertesten Orchestern der Welt und hat in seiner Karriere 18 Grammy Awards gewonnen.