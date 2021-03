Lebensgefahr: Bär jagt Skifahrer

Adrian Stoica ist Skilehrer in Rumänien. Als er am vergangenen Dienstag im Skigebiet Predeal mit seinem Skikurs ins Tal fuhr, stand plötzlich ein Bär auf der Piste. Die Gruppe hielt an, der Bär näherte sich immer mehr. Danach folgte eine lebensgefährliche Verfolgungsjagd…