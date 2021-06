Bär schlägt bei Nals wieder zu: „Das kann so nicht weitergehen“

Bereits in der Nacht auf Dienstag hat ein Bär oberhalb von Sirmian in der Gemeinde Nals einige Bienenstöcke geplündert. Auch am Mittwoch schlug das Raubtier wieder zu und ließ ein Bild der Verwüstung zurück. Diesmal bediente sich der Bär rund einen Kilometer weiter unten am Honig – nur wenige 100 Meter von einer Wohnsiedlung entfernt. Imker Andreas Hillebrand aus Lana ist außer sich: „So kann es nicht weitergehen! Die Politik muss endlich aufwachen!“ – Aufnahmen: DLife