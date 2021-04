Bärenfamilie überquert Straße – doch der Nachwuchs will nicht

Diese Bären-Mutter hat beim Überqueren einer Straße im US-Bundesstaat Connecticut ihre liebe Not mit dem Nachwuchs. Die Jungtiere machen einfach nicht das, was die Mutter will. Autofahrer haben die Szene gefilmt und nahmen die Unterbrechung der Fahrt mit Humor.