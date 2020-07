Bagger stürzt durch Boden: Dramatischer Zwischenfall in Bozen

Die Feuerwehren wurden am Donnerstagnachmittag zu einem aufsehenerregenden Einsatz gerufen. In der Claudia-Augusta-Straße in Bozen ist ein Bagger bei Abbrucharbeiten durch den Betonboden gebrochen. Die schwere Maschine blieb im Loch hängen. Der Baggerfahrer konnte sich selbst aus der Kabine befreien und blieb unverletzt. Die Feuerwehren mussten den Bagger mit dem Kran bergen.