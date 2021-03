Bahndamm in Marling wird stabilisiert

Die ergiebigen Niederschläge im Herbst 2020 hatten Spätfolgen: Der Bahndamm der Vinschger Bahn drohte auf der Höhe des Hotels „Patscheider“ in Marling abzurutschen, nachdem der Boden aufgetaut war. Derzeit ist die Südtiroler Transportstrukturen AG (STA) mit aufwändigen Sanierungsarbeiten in diesem Bereich beschäftigt. Die Vinschger Bahn verkehrt deshalb erst ab der Haltestelle Töll. Auch der Schienenersatzverkehr zwischen dem Bahnhof Meran und der Töll hält nicht in Marling.