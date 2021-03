Bahnübergang Sigmundskron: Sattelschlepper steckt fest

Am Bahnübergang Sigmundskron ist es am Freitag am frühen Nachmittag zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Sattelschlepper verkeilte sich am Bahnübergang. Für die Dauer der Bergung war die Bahnlinie Bozen-Meran gesperrt.