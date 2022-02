Bankomat in Steinegg gesprengt: Das sagen die Anwohner

In der Nacht auf Mittwoch gegen 1 Uhr wurde in Steinegg ein Raika-Bankomat gesprengt. Es entstand großer Sachschaden. Wie viele Täter an der Tat beteiligt sind ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. STOL hat sich in Steinegg umgehört.