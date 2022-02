Bankomatsprengung: „Um 2 Uhr nachts habe ich einen lauten Knall gehört.“

In der Nacht auf Montag ist es in Südtirol erneut zu einer Bankomat-Sprengung gekommen: Diesmal handelt es sich um den Raika-Bankomat in Blumau. Der Sachschaden ist enorm. STOL war vor Ort und hat mit Anrainern und dem Verwalter der Wohnanlage gesprochen.