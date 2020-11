Barack Obama verblüfft mit 3-Punkte-Wurf

Der frühere US-Präsident Barack Obama (59) unterstützt den Demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden im Wahlkampf – und stiehlt ihm die Show. Vor einem Auftritt in Flint (Michigan) schnappte sich Obama in der Turnhalle einen Basketball und warf: Der 3-Punkte-Wurf ging in den Korb. Obama: „That’s what I do“ (Das ist, was ich mache).