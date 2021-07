Barbian: Hohe Blitzdichte und Hagel

Blitze wie ein Flashlight in der Disco: Die Blitzdichte in den Wolken war besonders hoch. Die Aufnahmen zeigen das ständige Aufleuchten des Himmels. Neben der vielen Blitze kam es in Barbian auch zu Hagel und Sturmböen - auch der Strom fiel kurzzeitig.