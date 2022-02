Beängstigend: Ukrainer filmen Explosion

Einwohner der Millionenmetropole Dnipro haben in den frühen Morgenstunden des 24. Februars eine große Explosion gefilmt. Die Großstadt befindet sich in der Zentralukraine und ist mit etwa einer Million Einwohnern nach Kiew, Charkiw und Odessa die viertgrößte Stadt der Ukraine. „Ich habe beschlossen, eine Sonder-Militäroperation durchzuführen“, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstagmorgen in einer Fernsehansprache. Wenig später wurden Explosionen in der Nähe mehrerer Städte, darunter Charkiw, Dnipro und Kiew, gemeldet. Video: Storyful