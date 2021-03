Beeindruckend: Brandisbach schießt als Wasserfall zu Tal

Am Ende des bekannten Brandis-Waalwegs in Lana erwartet die Wanderer als Höhepunkt ein Wasserfall, der vom Brandisbach gebildet wird. Sowohl in der kalten wie auch in der warmen Jahreszeit kann dieses Naturschauspiel in der sogenannten Brandis-Gaul in Niederlana leicht erreicht und bestaunt werden.