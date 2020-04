Beeindruckender Vergleich: Leerer Flugraum wegen Corona

Die Coronakrise wirkt sich auch auf den Flugverkehr in Europa aus. Die Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt hat eine Grafik veröffentlicht, in der alle Flüge festgehalten werden. Das Video zeigt einen leeren Luftraum über Europa in Zeiten von Corona. Ganz anders hat es zur selben Zeit vor einem Jahr ausgesehen. Die Messungen verzeichnen einen Rückgang des Flugverkehrs von bis zu 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.