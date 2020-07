Begegnung mit Kuh: So verhalten Sie sich beim Wandern richtig

In den Sommermonaten zieht es unzählige Wanderer aus dem In- und Ausland auf die Almen in Südtirol. Über Wiesen und Wälder führt der Weg oft auch an Kühen vorbei, die auf den saftigen Almwiesen weiden – und schon machen Berichte über Kuh-Attacken Schlagzeilen. STOL-Reporter Ivo Zorzi hat sich auf der „Borting Alm“ am Karerpass über das richtige Verhalten erkundigt.