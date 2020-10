Bei Rot über die Ampel: SUV in Tallinn rammt E-Roller

Alle Schutzengel auf seiner Seite hatte ein Mann in Tallinn, der Hauptstadt Estlands. An einer Kreuzung springt die Fußgängerampel auf Rot, der Mann will es aber trotzdem noch an die andere Straßenseite schaffen – ein fataler Irrtum. Die Autos fahren an, ein SUV rammt den Mann samt Roller. Glücklicherweise kam das Unfallopfer nahezu unverletzt davon. In Tallinn boomen Elektroroller, die Zahl der Verkehrsunfälle mit einem E-Roller hat sich gegenüber dem Jahr 2019 vervierfacht.