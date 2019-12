Fair Trade: „Es geht um den Menschen“

Roopa Mehta, die neue Präsidentin der weltweiten Dachorganisation des Fairen Handels (WFTO) und deren Geschäftsführer Erinch Sahan halten am Freitag und Samstag, 13. und 14. Dezember in Bozen mit dem langjährigen Präsidenten Rudi Dalvai ein Gipfeltreffen ab. Mehta spricht im Interview von der Wichtigkeit des Fair-Trade-Handels. Das Interview fand in englischer Sprache geführt, übersetzt wurde es von Brigitte Gritsch, Koordinatorin der Südtiroler Weltläden.