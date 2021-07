Berberaffen in Schönbrunn üben für Umzug in neue Anlage

Noch ist die neue Anlage der Berberaffen und Mähnenspringer im Tiergarten Schönbrunn nicht fertig, aber die Affen üben bereits für den Umzug im Spätsommer: "Wir haben 9 Transportkisten aufgestellt. Die Affen lernen, selbstständig in die Kisten zu gehen und darin ruhig zu bleiben. So können wir sie später ohne Aufregung in ihr neues Zuhause bringen", so der Plan der Tierpfleger in Wien.