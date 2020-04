Bereit für Phase 2

Florian Puff, Betreiber der Bar "Cafè Maschin" in der Bozner Laurinstraße ist bereit für die Phase 2 des Corona-Notstandes. In seinem Lokal hat der Plexiglaswände angebracht, um die Gefahr einer Ansteckung möglichst gering zu halten. Der Blick in die Zukunft ist aber mit Sorgen verbunden.