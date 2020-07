Bergamo: Feuerwehr rettet süßes Hündchen aus Bergnot

Am Pizzo Arera (2512m) im Hinterland von Bergamo sind zwei Wanderer in Bergnot geraten. Beim Ausflug am Montag mit dabei war auch ihr Hund. Mit dem Hubschrauber „Drago 82“ rückte die Feuerwehr an: Hund, Herrchen und Begleitung wurden mit der Seilwinde an Bord gehievt.