Berührend: Ballett-Choreographie trotz Alzheimer

Marta C. Gonzalez war in den 1960er Jahren die erste Prima Ballerina des „New York City Ballet“. Vor einem Jahr ist die Frau in einem Pflegeheim an Alzheimer gestorben. Zum Jahrestag wurde ein Video veröffentlicht. Ein Pfleger setzte ihr Kopfhörer mit Tschaikowskis „Schwanensee“ auf und Marta C. Gonzalez „tanzt“ mit ihren Armen die Choreographie dazu. Trotz Alzheimer beherrschte die Frau noch jede Bewegung des Ballettklassikers. Ein rührender Moment in Erinnerung an eine starke Frau.