Berührend: Star-Trompeter Paolo Fresu ehrt die Corona-Toten

Im März 2020 war die Stadt Bergamo in der Lombardei das Epizentrum der Corona-Krise in Europa. Ein Jahr danach wurde am ersten Gedenktag für die Opfer der ‚Wald der Erinnerung‘ eingeweiht. Der Wald soll später aus Obst- und Waldbäumen bestehen, die für die Toten des damaligen Corona-Ausbruchs stehen. Ministerpräsident Mario Draghi legte einen Kranz nieder. Besonders emotional war die musikalische Umrahmung durch den Sardischen Star-Trompeter Paolo Fresu.