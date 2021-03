Seltene Krippe in Riffian - ein Werk von Helga Prünster

Die Passions- und Osterkrippen erinnern an den Weg Jesu Christi vom Einzug in Jerusalem über das letzte Abendmahl, die Geißelung und den Tod am Kreuz bis zur Auferstehung am dritten Tag. Diese Tradition aus der Barockzeit ist in Südtirol aber nicht verbreitet. Helga Prünster zeigt auf dem Riffianer Dorfplatz ihre sehenswerte Passions- und Osterkrippe - mit mehr als 50 Figuren. STOL hat die angehende Krippenbaumeisterin im bekannten Wallfahrtsort besucht.