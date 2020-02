Frauenmord: Beutel zu 30 Jahren Haft verurteilt

Der Vorarlberger Johannes Beutel ist am Freitag wegen Mordes zu 30 Jahren Haft verurteilt worden und kam so der Forderung des Staatsanwaltes nach. Der 39-Jährige wurde beschuldigt, im September 2018 in Gratsch bei Meran seine Frau Alexandra Riffeser mit 43 Messerstichen ermordet zu haben. Kurz nach dem Urteilsspruch von Richter Emilio Schönsberg hat STOL mit Federico Fava, dem Rechtsanwalt der Familie von Alexandra Riffeser und mit dem Verteidiger von Johannes Beutel, Alessandro Tonon, gesprochen.