Bis zu einem halben Meter Neuschnee

Wie berichtet, bringt uns ein Genuatief am Donnerstagabend bzw. Freitag teils ergiebige Niederschläge. In den Bergen werden bis zu einem halben Meter Neuschnee erwartet. Die Schneefallgrenze sinkt bis auf unter 1000 Meter. „Dies sei für die Zeit schon ungewöhnlich“, so Philipp Tartarotti vom Landeswetterdienst.