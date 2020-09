Bizarr: US-Rapper Kanye West pinkelt auf seinen Grammy-Preis

Kanye West gilt als einer der prägenden Musiker der Hip-Hop- und Popmusik des 21. Jahrhunderts. Der Mann von Kim Kardashian fällt jedoch auch oft und gerne (negativ) auf. West veröffentlichte am Mittwoch ein bizarres Video, darauf ist einer seiner 21 (!) Grammy-Awards in der Kloschüssel zu sehen – und West pinkelt drauf. Angeblich will der 43-Jährige damit gegen die Missstände in der Musikbranche protestieren. West kündigte am 4. Juli seine Kandidatur zum Präsidenten der USA an.