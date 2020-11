Black Monday – Sensibilisierungsaktion des hds

Der Montag, 30. November, ist „Black Monday“ in Südtirol. Mit dieser Aktion möchte der hds – Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol auf die Bedeutung des Handels in Dörfern und Städten aufmerksam machen und aufzeigen, was geschieht, wenn die Lichter in Südtirols Geschäften für immer ausgeschaltet werden. „Es geht um Sensibilisierung und Aufklärung, um eine positive Einladung zum Nachdenken und um einen Aufruf, gerade in diesen Zeiten lokal einzukaufen“, erklärt hds-Präsident Philipp Moser. Mit einem Kurzvideo soll dafür symbolisch ein weithin sichtbares Signal gegeben werden.