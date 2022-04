Blutige Schießerei in der U-Bahn in New York

In einer U-Bahn-Station in New York ist es am Dienstag im Frühverkehr zu einer Schießerei gekommen. Laut Polizei seien mindestens 5 Personen angeschossen worden. Offenbar sei auch eine Rauchbombe explodiert. Laut Augenzeugen soll der männliche Täter eine Gasmaske getragen haben.