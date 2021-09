Bluttat in Wien: 28-Jähriger soll zwei Frauen getötet haben

Mordalarm in Wien-Favoriten: Ein 28-Jähriger soll zwei Frauen getötet haben. Laut Polizei wurde die Exekutive am Montagnachmittag zu einer Streitschlichtung gerufen. Dort gab ein Somalier an, zwei Frauen in einer Wohnung umgebracht zu haben. Die Beamten fanden gegen 16.00 Uhr die beiden Opfer (35 und 37 Jahre), ebenfalls somalische Staatsbürgerinnen. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.