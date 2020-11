Boeing 737 MAX darf wieder fliegen

Die US-Flugaufsicht FAA hat am Mittwoch das längste Startverbot für Jets in der Geschichte der kommerziellen Luftfahrt aufgehoben. Ab sofort dürfen Flugzeuge des Typs Boeing 737 MAX wieder abheben. Das Flugverbot hatte für rund anderthalb Jahre gegolten. Voraussetzung für das Ende des Verbots ist unter anderem die Installation einer neuen Steuerungssoftware. Der Krisenjet war im März 2019 im Zuge zweier Abstürze mit Hunderten Toten aus dem Verkehr gezogen worden. Verwandte der Absturzopfer prangern die Wiederzulassung jedoch an. Denn noch sei Boeing seiner Verantwortung der Aufklärung der Ursachen nicht vollständig nachgekommen.