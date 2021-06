Böller und Glockengeläut: Die große Fronleichnamsprozession in St. Leonhard

Feierlich begangen wurde am Sonntag das Hochfest Fronleichnam in St. Leonhard in Passeier. Nach dem Festgottesdienst wurde das Allerheiligste in einer Monstranz durch das Dorf getragen. STOL war mit dabei.