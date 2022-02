Boing! Diese Glastür ist unsichtbar

Der Besitzer eines Tante-Emma-Ladens in Thailand hat den Verkaufsraum vergrößert und erstmals eine Glastür am neuen Eingang eingebaut. Diese Tür war offenbar so sauber, dass sie ein Kunde nicht bemerkte. Der Bub knallte mit dem Kopf an die Tür. Er blieb unverletzt.